Je possède deux caméras Reolink la première la RLC-410W que je gère depuis mon serveur Nass Synology et le tout fonctionne très bien.Étant satisfait de ma première acquisition j'ai donc acheté la deuxième à savoir le modèle TrackMix Wifi.Dans l'application de Reolink les deux sont bien présentent et fonctionnentDans "vidéo surveillance" de Synology la caméra Trackmix est impossible à connecter. J'ai donc contacté le support de Synology et après vérification des paramètres. ils m'ont informé que le problème venait de la caméra ou des paramètres, ayant fait le test d'appareillage https//: adresse IP la caméra bloque l'accès.Franchement je ne sais plus quoi faire, alors si quelqu'un à déjà eu ce problème et a la solution ?Merci d'avance
