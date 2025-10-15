Reolink Updates
Hallo, ich habe im Stall zur Überwachung meiner Pferde seit ca. 1 Jahr eine TrackMix LTE Kamera im Einsatz. Nun habe ich mir den Akkupack RLA-BP1 dazugehört, um auch im Winter die Kamera mit ausreichend Strom zu versorgen.Dieser soll ja, tagsüber Strom laden und nachts dann mit der gespeicherten Energie die Kamera aufladen. Auf mehrfache Nachfrage bei Reolink ist die TrackMix LTE auch kompatibel mit dem RLA-BP1.Nun habe ich das Problem, sobald der der Akkupack RLA-BP1 angeschlossen ist, lädt er die Kamera sofort auf, aber nur für ca 1 1/2 Tage. Kommt dabei aber nie auf mehr als 50% Akkuleistung. In der Reolink App ist während des Ladevorgangs der Batterie Status grün angezeigt. Dann geht er im Laufe des Tages auf Blau - wird also nicht mehr geladen.Die Lade- LED des RLA-BP1 fängt dann an grün zu blinken, was ein korrektes Aufladen des Akkupack anzeigt. Dieses ist dann nach einiger Zeit auch konstant grün leuchtet - heißt er hat 100% Leistung.Eigentlich sollte er nun in der Nacht mit der gespeicherten Energie automatisch die Kamera versorgen und aufladen, und genau das tut er nicht. Auch blinkt dann die Lade- LED der TrackMix orange/grün - heißt, die Kamera hat ein Problem beim laden, bzw. kann nicht geladen werden.Das Problem ist immer dann, wenn sich der RLA-BP1 selbstständig aufgeladen hat, gibt er nicht automatisch die Energie an die Kamera weiter. Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte? Reolink hat alles an die Technik weitergeleitet, aber bisher auch noch keine Lösung gefunden.Ladekabel sind alle korrekt gesteckt.Sobald ich das 12W Solarpanel direkt an die Kamera anschließe, lädt der Akku der Kamera korrekt und schnell auf.Vielen Dank und VGStephanie Alker
