Bonjour à tous,Je possède des cameras batterie solaire (Argus3 PRO, Trackmix...) utilisées seule ou transitant par un HOME HUB. Le MODE SCENE de la caméra ou du HUB ne permet pas de désactiver le PIR des cameras et donc, même si vous désactivez le HUB via le scénario , la led SPOTLIGHT continuera de s'allumer (la nuit) lors du passage devant la camera solaire : Donc perte d'Energie . Cela va même plus loin que ça, le fait de ne pouvoir désactiver le PIR et le cloud provoque l'enregistrement sur les serveurs REOLINK car ce n'est pas prévu de désactiver ces deux paramètres dans le MODE SCENE. Ils n'ont toujours pas fait évoluer l'application pour permettre l'activation/désactivation du PIR sur l'application ….. Fort embêtant pour des cameras solaires et pour la bonne tenue de la batterie….Avez-vous une solution a ce sujet ? La solution du service technique est de désactiver le mode SPOTLIGHT ce qui n'est réellement pas envisageable !!!Merci pour retour Cordialement
