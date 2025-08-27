Reolink Updates
Learn More
Meet Reolink at IFA 2025!
Learn More
Reolink Q&A
Learn More
Your browser does not seem to support JavaScript. As a result, your viewing experience will be diminished, and you have been placed in read-only mode.
Please download a browser that supports JavaScript, or enable it if it's disabled (i.e. NoScript).
Buongiorno,Suggerirei di aggiungere nell'APP Reolink i dettagli delle telecamere collegate e non solo del DVR. Mi spiego meglio: Nelle impostazioni si trova tutto sul DVR (Modello, Ver. HW, Ver. FW, ecc.), ma le stesse informazioni non si trovano sulle singole telecamere che sono collegate. È infatti possibile trovare queste informazioni solo collegandosi fisicamente al DVR. Gli screenshot chiariscono il concetto. In questo modo è anche più semplice cercare i firmware aggiornati online dato che verrebbe riportata la versione HW. Grazie. Saluti.
@marcello_835887089045742 Fai la rechiesta al supporto.
@joseph_1979 Fatta. Ma non è successo nulla.
Welcome Back!
Hi there! Join the Commnunity to get all the latest news, tips and more!