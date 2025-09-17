Reolink Updates
Meet Reolink at IFA 2025!
Reolink Q&A
Bonjour ,je souhaite savoir si il est possible de connecter deux câbles d'extension USB-C pour panneaux solaires Reolink .
@philgisou_487275004735728 Il ne devrait pas y avoir de problème à utiliser des câbles d’extension. Faites simplement attention à l’atténuation, donc assurez-vous d’utiliser des câbles de bonne qualité.
